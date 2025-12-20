Президент Польши Кароль Навроцкий во время приема украинского коллеги Владимира Зеленского подарил ему два тома «Документов Волынской резни». Об этом сообщило издание Niezalezna.pl .

Журналисты уточнили, что в книгах подробно задокументировали преступления украинских националистов против населения Волыни в 1940-х годах.

«Основой для написания послужил Шумский архив, содержащий уникальные свидетельства о геноциде», — заявили они.

Архив создали активисты Комитета Восточных Территорий сразу после массовых убийств на Волыни, документы хранила доктор наук Урсула Шумская. Документы обнаружили через 80 лет после «Кровавого воскресенья» на Волыни.

Ранее Навроцкий публично выступил против вступления Украины в Евросоюз. Он напомнил, что киевский режим не выполнил ряд условий Варшавы, например, не перезахоронил жертв Волынской резни.