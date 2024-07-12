Шок для американцев. Стали известны подробности плана помощников Байдена

Сотрудники Белого дома несколько лет различными способами скрывали реальное состояние президента США Джо Байдена, что в итоге лишь усилило реакцию в обществе на его провалы. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Источник издания в администрации президента рассказал, что продемонстрированное на дебатах с Дональдом Трампом состояние лидера США повергло граждан в шок.

«Многие американцы были шокированы, когда внезапно в прямом эфире национального телевидения увидели его драматический провал», — отметил источник газеты.

Собеседник издания пояснил, что в Белом доме продумали целый план для сокрытия когнитивных способностей Байдена и наняли специальных сотрудников. Помощники главы государства ограничивали доступа журналистам, подбирали низкие лестницы самолетов, выдавали президенту распечатанные крупным шрифтом специальные карточки с инструкциями. Сотрудники не только оправдывали оговорки американского лидера, но и в случае необходимости обступали Байдена. со всех сторон, чтобы скрыть от камер его походку.

Ранее глава США перепутал лидера Украины Владимира Зеленского с президентом Владимиром Путиным. Конфуз произошел на саммите НАТО в Вашингтоне.