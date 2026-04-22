Высота снежного покрова в Нижнем Новгороде увеличилась до 27 сантиметров

В Нижнем Новгороде выпал снег в конце апреля. В местных телеграм-каналах опубликовали видео с последствиями непогоды.

На кадрах видно, что снег лег плотным слоем по всему городу. Вокруг лежат заснеженные самокаты, которые в такую погоду никто не использует.

Снегопады в городе начались еще с понедельника. Утром во вторник на улицах выросли сугробы. Как отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале, высота снежного покрова достигла 27 сантиметров

Также снегопады удивили жителей Рязани. Вчера высота снега достигала 25 сантиметров, сегодня он подтаял до девяти. В Кирове сложилась обратная ситуация, по словам синоптика, высота покрова выросла вдвое — с 11 до 22 сантиметров.

Москвичей погода тоже не обрадовала. В столицу пришли заморозки до -5,6 градуса.