В Москву пришли заморозки

В Центральной России повсеместно ударили заморозки до -5,6 градусов. Об этом в телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На опорной метеостанции ВДНХ в Москве минимальная температура составила -1,3 градуса. В районы столицы похолодание пришло неоднородно: в Строгино было -1,9, в Тушино — -2,1, в Бутово — -3,6. Теплее всего оказалось в центре столицы — на Балчуге +2,8.

«В Подмосковье заморозки повсеместно. Самая низкая температура зафиксирована в Черустях, -5,6, Ново-Иерусалиме — -5,2, Михайловском — -5,0», — рассказал Тишковец.

Заморозки также добрались до Черноземья, Среднего Поволжья, Оренбуржья и Южного Урала. Холоднее всего в европейской части России оказалось в республике Коми, где местами ударил 10-градусный мороз.

Стужа также дошла до Туруханского края, Якутии и Чукотки. Там столбики термометров опустились до -29 градусов.

В этом году погода в столичном регионе оказалась значительно холоднее, чем в прошлом. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, в то же время в 2025 году температура воздуха в Москве составляла до +25,9 градусов.