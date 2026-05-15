Европейская политика в отношении России зашла в тупик, а немецкий политический класс находится в состоянии глубокой дезориентации. К такому выводу пришли политологи швейцарской газеты Die Weltwoche .

Авторы публикации обвинили власти Германии и Евросоюза в целом в отказе от прагматизма и переходе к «угрюмому бойкоту» Москвы. Кроме того, поставки оружия, финансовая помощь и логистическая поддержка делают Берлин фактическим соучастником боевых действий, как предположили в редакции.

Любой, кто поддерживает конфликтующую сторону оружием, деньгами и материально-техническим обеспечением, по сути, является соучастником конфликта. Санкции — это не бесплодный инструмент, а форма экономического давления.

В редакции швейцарской газеты отметили, что отношения между Россией и Германией становятся все более напряженными. Эта ситуация практически не отмечается немецкими СМИ и отвергается политиками ФРГ «со смесью высокомерия и невежества».

«Германия и Европа имеют историческую возможность поддержать мирный процесс на Украине вместе с США <…> Но вместо этого они прибегают к риторике о западных ценностях, одновременно саботируя мирные усилия или впадая в угрюмый бойкот», — резюмировали авторы материала.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал экс-канцлера ФРГ Шредера предпочтительной кандидатурой для переговоров ЕС и России.