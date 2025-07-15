Высланные из России украинские уголовники застряли на границе с Грузией

Около 80 изгнанных из России украинских преступников застряли на границе Грузии

Грузия отказалась впустить на территорию страны около 80 совершивших тяжкие преступления граждан Украины, депортированных Россией. Об этом телеканалу Imedi сообщил представитель пограничной полиции Лука Пааташвили.

По его словам, большую часть этих людей осудили за совершение преступлений, связанных с наркотиками, изнасилованиями, покушением на убийство или убийством.

«Эти люди представляют большой риск. Кроме того, них нет необходимых документов для установленного законом пересечения границы», — сказал Пааташвили.

Представитель погранполиции уточнил, что застрявшие на границе украинцы находятся в «нормальных условиях», экстренные службы проверят их состояние.

Ранее депортированного из России украинского бывшего студента МГУ также отказались впускать в Грузию. Он собирал денежные средства в поддержку ВСУ.