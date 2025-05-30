Слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о крахе касались не только Германии, но и все Европы. Об этом сообщило издание L’AntiDiplomatico .

Оно отметило, что европейские страны рискуют оказаться втянутыми в чужие конфликты без ясных на то причин. Пока Россия и Украина пытаются договориться о завершении боев, немецкая элита становится на путь милитаризации.

По информации издания, Лавров обратил на это внимание и сделал «историческое предупреждение» Европе.

Ранее в беседе с журналистом Павлом Зарубиным глава российского МИД прокомментировал решение ФРГ о снятии ограничений на военные поставки Украине. Дипломат рассказал, что Германия под управлением Фридриха Мерца повторяет ошибки прошлого. По его словам, она все больше вовлекается в чужой конфликт, двигаясь к своему краху.