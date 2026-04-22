Выросший в США мужчина присягнул России

В генконсульстве России в Хьюстоне состоялась церемония принесения присяги новым гражданином РФ Александром фон Цуриковым. Об этом российская дипмиссия сообщила в телеграм-канале .

Мужчина родился и вырос в Соединенных Штатах, однако сохранил уважение к исторической родине, которое ему привили родители. После оформления гражданства он планирует переехать в Россию на постоянное место жительства.

«Генконсул Н. В. Пукалов тепло поздравил нового гражданина с этим важным событием в его жизни», — отметили дипломаты.

Также в консульстве рассказали, что фамилия фон Цуриков принадлежит к старинному дворянскому роду, известному как в среде русской эмиграции, так и в академических кругах за рубежом.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что с 15 апреля иностранцы и лица без гражданства могут подать заявление о признании их лицами, представляющими интерес для России.