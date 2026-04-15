Иностранцы смогут подать заявление о признании их представляющими интерес для РФ

Иностранцы и лица без гражданства с 15 апреля смогут подать заявление о признании их представляющими интерес для России. Указ президента разместили на портале официального опубликования правовых актов.

«Установить, что иностранные граждане и лица без гражданства <…> могут обратиться начиная с 15 апреля 2026 года с ходатайством о признании их представляющими интерес для Российской Федерации», — говорится в документе.

Под указанную категорию попадают иностранные граждане, имеющие достижения в научно-технологической области, спорте, производстве, а также обладающие другими полезными и востребованными навыками. С 15 апреля они смогут написать заявление с ходатайством в НКО, учредителем которой станет «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

При положительном ответе иностранцы смогут обратиться в территориальный орган МВД за разрешением на временное проживание или с заявлением о выдаче вида на жительство.

В начале апреля председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что Госдума в приоритетном порядке планирует рассмотреть законопроект о выдворении иностранцев за экстремистские правонарушения и угрозы общественной безопасности и правопорядку.