Выпустили со справкой. Дуров не сможет сбежать из Франции
Адвокат Максим Секач рассказал, есть ли у Дурова возможность бегства из Франции
Французский суд изъял паспорт у основателя мессенджера Telegram в связи с наложенным на него запретом покидать территорию страны. Адвокат, специалист по международному праву Максим Секач в разговоре с ведущим 360.ru Антоном Шестаковым объяснил, сможет ли Павел Дуров использовать паспорта России и ОАЭ для выезда из Франции, несмотря на судебный надзор.
Вместо паспорта справка о личности
Французские правоохранители предоставили некоторые послабления Дурову. Собеседник 360.ru объяснил, сможет ли он теоретически выехать из Франции при наличии паспортов других стран.
Секач отметил, что в каждом государстве законодательство в рамках уголовного процесса по-разному регулирует определенные вопросы. В России, к примеру, нет понятия судебного контроля. В нашей стране суд может назначить подписку о невыезде. В то же время во Франции — это отдельная процедура, когда суд устанавливает надзор над своим подопечным.
«В данном случае 138 статья пункт 7 УК Франции подразумевает, что при судебном надзоре лицо, над которым он установлен, обязано сдать в жандармерию, в отдел полиции или суду документы, удостоверяющие личность, в том числе паспорт и иные документы. И взамен получить справку о личности. С этим документом никуда уехать нельзя», — объяснил адвокат.
Побег закончится в аэропорту
Собеседник 360.ru обратил внимание, что в ситуации с Дуровым судебная система Франции вправе изъять паспорт иностранного государства. Этот документ аннулируется в электронной базе данных.
Международное право на этот счет ничего не говорит, ведь оно направлено на защиту людей без гражданства или беженцев
Максим Секач
Адвокат, специалист по международному праву
Адвокат считает, что французы не пересекли какие-то правовые нормы в отношении Дурова, действуя в рамках своего национального законодательства. Он добавил, что в пресс-релизе парижской прокуратуры не нашел информации об изъятии у основателя Telegram паспортов, но по французским законам он должен был их сдать.
Собеседник 360.ru отметил, что в базе пограничников уже имеется информация о судебном надзоре над Дуровым, поэтому даже с паспортом ОАЭ он не сможет улететь из страны. Его задержат, резюмировал Секач.