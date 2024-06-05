Вынужденное соблюдение санкций против России признали в Казахстане

Жумангарин: Казахстан не поддерживает санкции США и ЕС, но соблюдает их

Фото: РИА «Новости»

Казахстан не поддерживает масштабные санкции против России от Евросоюза и США, но вынужден соблюдать их. Об этом сказал заместитель премьер-министра республики  Серик Жумангарин, его слова привел ТАСС.

Таким образом политик ответил на вопрос о санкционной политике против России и Китая. Он отметил, что от присоединения к санкциям экономика Казахстана терпит негативные последствия.

«Мы не поддерживаем одностороннюю санкционную политику, но вынуждены ее соблюдать, поскольку для Казахстана с экономической точки зрения это выгодно», — сказал Жумангарин.

При этом заместитель премьер-министра республики признал, что Казахстан не выдержал бы такие санкции из-за несопоставимых размеров экономики.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкционная политика Евросоюза против России полностью провалилась.

Невозможно оторваться. Гости ПМЭФ отправились в виртуальное путешествие по тундре

В «Союзмультфильме» рассказали о проекте с росписью стен в детской больнице Красногорска

Суд не для всех. США и Европу ждет раскол из-за МУС

Душа из проектов не уйдет. Как в «Союзмультфильме» совмещают анимацию и нейросеть

Депутат Ефимов рассказал предпринимателям о нововведениях в системе налогообложения

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте