Вынужденное соблюдение санкций против России признали в Казахстане

Жумангарин: Казахстан не поддерживает санкции США и ЕС, но соблюдает их

Казахстан не поддерживает масштабные санкции против России от Евросоюза и США, но вынужден соблюдать их. Об этом сказал заместитель премьер-министра республики Серик Жумангарин, его слова привел ТАСС .

Таким образом политик ответил на вопрос о санкционной политике против России и Китая. Он отметил, что от присоединения к санкциям экономика Казахстана терпит негативные последствия.

«Мы не поддерживаем одностороннюю санкционную политику, но вынуждены ее соблюдать, поскольку для Казахстана с экономической точки зрения это выгодно», — сказал Жумангарин.

При этом заместитель премьер-министра республики признал, что Казахстан не выдержал бы такие санкции из-за несопоставимых размеров экономики.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкционная политика Евросоюза против России полностью провалилась.