«Вынужден начать войну». В США отреагировали на заявления главы МИД Ирана

Полковник Дэвис: Трампу придется начать войну с Ираном после атаки на базы США

Отказ Ирана от мирного соглашения с Израилем, а также гибель военнослужащих США могут не оставить президенту Дональду Трампу другого выхода, кроме как начать войну с Тегераном. Об этом заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive .

«Прямо сейчас мы находимся на мушке у другой стороны из-за наших последних действий, которые для начала могут привести к гибели американских солдат, а потом из-за этого президент будет вынужден начать войну», – сказал Дэвис.

По его словам, удары по ядерным объектам Ирана уничтожили возможности мирного урегулирования. Он отметил, что американские власти лишились доверия лидеров Ирана, а это делает конфликт почти неизбежным.

«Мы дали другой стороне все основания не верить нам, и единственный оставшийся выход для Ирана – это убивать американцев», – добавил экс-офицер.

Перед этим глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о достижении соглашения о прекращении огня, не было достигнуто никаких договоренностей.

Ранее RT сообщил, что утром 24 июня израильская армия зафиксировала пуск ракет из Ирана. В нескольких районах страны прозвучали сирены.