Вылетевший с Корфу в Дюссельдорф лайнер Condor сел в Италии с горящим двигателем

Взрыв и последовавший за ним пожар в двигателе прервали полет пассажирского лайнера немецкой авиакомпании Condor, выполнявшего рейс с греческого острова Корфу в Дюссельдорф. Как сообщил журнал Focus со ссылкой на пресс-службу перевозчика, самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Бриндизи на юге Италии, пролетев около 200 километров.

Пассажиры самолета в беседе с журналистами заявили, что услышали взрыв, а потом увидели пламя. В пресс-службе перевозчика эти утверждения опровергли.

В компании пояснили, что капитан экипажа сообщил диспетчеру о нарушении пропуска воздушного потока в двигателе. Продолжать полет с такой неисправностью нельзя, поэтому борт запросил посадку в воздушной гавани Италии.

В пресс-службе добавили, что никто из 237 пассажиров и восьми членов экипажа ни в полете, ни при приземлении не пострадал.

Причину неисправности воздушного судна сейчас выясняют механики. За пассажирами направили дополнительный борт, который уже доставил их в Дюссельдорф.

На минувшей неделе летевший в Москву самолет «Аэрофлота» вернулся в аэропорт Калининграда из-за срабатывания индикации наддува кабины пилота. В пресс-службе перевозчика подчеркнули что посадка в воздушной гавани вылета прошла в штатном режиме. Пассажиров перевели на другой борт, а посаженный самолет отправили на проверку.