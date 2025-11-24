«Выйдет из-под контроля». На Западе оценили ситуацию у границ стран НАТО с Россией

Страхи Прибалтики и Польши оказались нереалистичными, так как Россия не вынашивает никаких военных планов в отношении членов Североатлантического альянса. Об этом французский экономист, эксперт по вопросам международных отношений Жак Сапир рассказал в интервью Hungarian Conservative .

По его словам, Кремль сигнализировал НАТО, что альянс не так силен и российская армия с ним совладает, поэтому даже не стоит пытаться устраивать провокации.

Что касается Прибалтики и Польши, то они, конечно, весьма уязвимы перед Россией, но ведь и Калининград находится в такой же ситуации. По это причине в регионе царит своего рода равновесие.

«Пока что нет рисков, что ситуация в Прибалтике выйдет из-под контроля. Остается одна проблема: увеличит ли НАТО свое присутствие? Если без провокаций, то у русских не будет причин идти дальше. Как и нет желания продолжать», — подчеркнул Сапир.

В заключение он добавил, что необходимо как можно скорее заключить мирное соглашение, так как Украина уже сильно разрушена из-за стратегических бомбардировок ее инфраструктуры и миграции населения. Кроме того, предрек безрадостное будущее, так как Россия наверняка отвернется от Европы на ближайшие 20-30 лет.

Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов сообщил, что альянс наращивает военный потенциал в Балтийском и Черном морях.