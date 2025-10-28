НАТО активизировал разведку у границ России в Балтийском и Черном морях

НАТО продолжает наращивать военный потенциал на границах с Россией и активизировал разведку в Балтийском и Черном морях. Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов на заседании первого комитета Генассамблеи ООН, его слова привело РИА «Новости».