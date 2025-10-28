НАТО активизировал разведку у границ России в Балтийском и Черном морях
НАТО продолжает наращивать военный потенциал на границах с Россией и активизировал разведку в Балтийском и Черном морях. Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов на заседании первого комитета Генассамблеи ООН, его слова привело РИА «Новости».
«В странах Прибалтики, Черноморского региона и Польши усиливается численный состав и боевые возможности многонациональных батальонных тактических групп и формирований бригадного уровня», — добавил он.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что входящие в НАТО европейские страны убеждают президента США Дональда Трампа отказаться от контактов с Россией и продолжают накачивать Украину деньгами и оружием, тем самым препятствуя урегулированию конфликта.