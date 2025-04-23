Западные страны, желающие победить Россию на Украине, уже проиграли, несмотря на все предпринятые ими усилия. Таким мнением поделился французский историк Эммануэль Тодд в интервью для немецкой газеты Berliner Zeitung .

«Запад закачал в Украину миллиарды долларов, поставлял оружие, боеприпасы и так далее, и все равно победить Россию не удалось. Европе, в частности, это дорого стоило», — сказал он.

Тодд убежден, что европейские государства ухудшили свое положение, вступив в противостояние с Россией. И они уже поплатились за это, ведь их положение продолжает ухудшаться. Историк подчеркнул, что Россию не удалось победить, она уже «выиграла эту войну».

До этого и венгерский премьер-министр Виктор Орбан отметил, что коллективный Запад, ввязавшийся в прокси-войну на Украине, потерпел поражение.

В начале года Тодд заявил, что русские победят в украинском конфликте. По его словам, Европа на тот момент уже оказалась неспособна поддерживать боевые действия на Украине.