Выходец из Турции возглавит контрразведку ФРГ

Выходец из Турции Зинан Зелен возглавит федеральное ведомство по охране конституции (контрразведки) Германии. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на депутатов бундестага из партий правящей коалиции.

В материале отмечается, что Зелен отказался от гражданства Турции несколько лет назад. Предыдущий глава контрразведки ФРГ Томас Хальденванг покинул свой пост в конце прошлого года ради выборов в бундестаг. С того времени ведомство оставалось без руководителя.

«Завтра эта кадровая перестановка будет объявлена в письме министра внутренних дел, адресованном сотрудникам федерального ведомства по охране конституции (BfV): вице-председатель Зинан Зелен… возглавит ведомство», — говорится в публикации.

Про Зелена известно, что он родился в 1972 году в Стамбуле. Его родители-журналисты переехали в Германию, когда ему было четыре года. По образованию он юрист. Работал по специальности. С 2019 года занимал пост замглавы контрразведки.

