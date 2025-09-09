Разведывательная служба Германии прилагала большие усилия, чтобы некоторые граждане ФРГ не смогли попасть на ПМЭФ, рассказал советник президента России Антон Кобяков. По его данным, немцев, которые ехали на форум в Петербург, буквально снимали с рейсов.

«Взять, например, прошедший Петербургский международный экономический форум, там BND снимала немцев с рейса, которые ехали в Россию на ПМЭФ. Наверное, как-то у них там с демократией не очень», — пояснил он в беседе с РИА «Новости».

В этом году ПМЭФ проходил с 18 по 21 июня. Мероприятие посетили более 24 тысяч участников и журналистов из 144 стран, в том числе из Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии, Индонезии и Бахрейна.