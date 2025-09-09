Разведка Германии снимала с рейсов немцев, ехавших в Россию на ПМЭФ
Кобяков рассказал, как разведка ФРГ снимала с рейсов немцев, ехавших на ПМЭФ
Разведывательная служба Германии прилагала большие усилия, чтобы некоторые граждане ФРГ не смогли попасть на ПМЭФ, рассказал советник президента России Антон Кобяков. По его данным, немцев, которые ехали на форум в Петербург, буквально снимали с рейсов.
«Взять, например, прошедший Петербургский международный экономический форум, там BND снимала немцев с рейса, которые ехали в Россию на ПМЭФ. Наверное, как-то у них там с демократией не очень», — пояснил он в беседе с РИА «Новости».
В этом году ПМЭФ проходил с 18 по 21 июня. Мероприятие посетили более 24 тысяч участников и журналистов из 144 стран, в том числе из Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии, Индонезии и Бахрейна.