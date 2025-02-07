Выхода нет, скоро банкротство. В Британии раскрыли положение дел в стране

Политик Фрост: Великобритания скоро может обанкротиться, у нее нет выхода

Великобритания на грани банкротства, все способы пополнения государственного бюджета только усугубляют ситуацию. Об этом заявил британский политик Дэвид Фрост в своем материале для Telegraph .

«Выхода нет. Повышение налогов не увеличит доходы, а лейбористы не могут стимулировать экономический рост или сократить расходы», — заявил он.

Политик отметил, что канцлеру Казначейства Британии Рэйчелу Ривзу придется снова обращаться к Управлению Бюджетной Безопасности. Дефицит бюджета может достичь 20 миллиардов фунтов стерлингов. В случае повышения налогов, государству грозит рецессия. Сокращение расходов — тоже не вариант, эту меру не оценят избиратели.

По словам Фроста, ВВП на душу населения сильно упало из-за больших цен на топливо, постковидного экономического шока и иммиграции. Единственное, что поможет Казначейству — это кредиты, но их тоже придется возвращать.

Ранее стало известно, что британцы начали массово увольняться из армии. Даже рекордное повышение зарплат не поменяло решение многих военнослужащих.