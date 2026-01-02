Украинский президент Владимир Зеленский продолжит провоцировать Россию, чтобы затянуть процесс урегулирования конфликта. Ему необходимо отложить президентские выборы, заявил в эфире своего YouTube-канала подполковник армии США Дэниел Дэвис.

«Зеленский будет выдвигать условия, на которые Россия не пойдет. Ведь ему выгодно затягивать конфликт, чтобы не проводить выборов и получить новую эскалацию», — заявил американский офицер.

Стратегию провокаций и затягивания процесса мирных переговоров Зеленский разработал при поддержке европейских союзников, отметил Дэвис.

Если у киевского режима получится сорвать переговоры, то военные действия продолжатся, а Зеленский сохранит свою власть.

В качестве примера Дэвис привел атаки на резиденцию президента России в Новгородской области и теракт в Хорлах в ночь на 1 января.

В момент атаки украинских дронов в кафе находились более 100 человек. Большая часть — молодые люди 20-25 лет, которые собрались для празднования Нового года.