Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выглядит невежественно и смехотворно, рассуждая об агрессии России и оправдывая действия США в отношении Венесуэлы. Такое мнение в телеграм-канале высказал политический обозреватель Джузеппе Саламоне.

Он съязвил, что когда НАТО подошел к границам России, то действия РФ назвали агрессией. А операция США в Венесуэле — бомбежка Каракаса и похищение президента — законной самообороной, даже если нет никаких доказательств.

«Есть два варианта: либо эта женщина невежественна, либо действует недобросовестно. В любом случае она выглядит смехотворно, возможно, как никто другой в истории нашей страны», — написал Саламоне.

Мелони во время рождественской церемонии предупредила, что 2026 год может оказаться сложнее уходящего. Она призвала не питать иллюзий относительно будущего.