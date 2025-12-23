Премьер Италии сделала неожиданный прогноз на 2026 год
Мелони: 2026 год будет гораздо хуже, чем 2025
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время рождественской церемонии для сотрудников правительственного дворца Киджи предупредила, что 2026 год может оказаться сложнее уходящего. Об этом сообщило РИА «Новости».
Выступая перед коллективом, Мелони отметила, что прошедший год был непростым, однако призвала не питать иллюзий относительно будущего. По ее словам, следующий год будет тяжелее, поэтому в праздничные дни важно как следует отдохнуть, прежде чем вновь вернуться к работе.
«Не волнуйтесь, потому что следующий будет гораздо хуже», — подчеркнула Мелони.
Трансляцию обращения вел YouTube-канал аппарата Совета министров Италии.
По данным Financial Times, Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон сыграли ключевую роль в срыве инициативы Евросоюза по изъятию замороженных российских активов для финансирования Украины. Именно позиция Рима и Парижа оказалась решающей во время саммита. Вместо экспроприации замороженных активов государства ЕС решили выдать Украине беспроцентный кредит в размере 90 миллиардов евро через коллективные займы.