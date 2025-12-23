Премьер Италии сделала неожиданный прогноз на 2026 год

Мелони: 2026 год будет гораздо хуже, чем 2025

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время рождественской церемонии для сотрудников правительственного дворца Киджи предупредила, что 2026 год может оказаться сложнее уходящего. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Выступая перед коллективом, Мелони отметила, что прошедший год был непростым, однако призвала не питать иллюзий относительно будущего. По ее словам, следующий год будет тяжелее, поэтому в праздничные дни важно как следует отдохнуть, прежде чем вновь вернуться к работе.

«Не волнуйтесь, потому что следующий будет гораздо хуже», — подчеркнула Мелони.

Трансляцию обращения вел YouTube-канал аппарата Совета министров Италии.

По данным Financial Times, Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон сыграли ключевую роль в срыве инициативы Евросоюза по изъятию замороженных российских активов для финансирования Украины. Именно позиция Рима и Парижа оказалась решающей во время саммита. Вместо экспроприации замороженных активов государства ЕС решили выдать Украине беспроцентный кредит в размере 90 миллиардов евро через коллективные займы.