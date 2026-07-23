«Выглядит безумно». Австралийцы покорили океан на деревянном туалете ради экономии

Двое австралийцев совершили опасный четырехчасовой переход через океанский пролив на самодельном плоту, на котором они установили деревянный туалет и мангал. Об этой необычной морской экспедиции сообщил австралийский телеканал ABC News .

Алекс Крейг и Пол Грэм решили добраться от мыса Джервис до острова Кенгуру. Они прибили к деревянной платформе классическую кабинку деревенского сортира, оборудовали ее барбекю и оснастили подвесным мотором.

В опасное плавание австралийцы отправились ради экономии. Крейг приобрел земельный участок на острове Кенгуру — туалета там не было. Аренда кабинок и их доставка коммерческим паромом обошлась бы владельцу участка в 2000 долларов. Друзья договорились, что лучше потратят эти деньги на пиво.

Приятелям пришлось пересечь пролив Бакстаирс, который известен сильными течениями. Обычный паром проходит этот путь за 45 минут. Самодельное судно потратило на дорогу четыре часа. Прямо во время плавания мужчины жарили на мангале ребрышки.

«Выглядит это безумно, но мы старались рассчитать все до мелочей», — рассказал Грэм.

После публикации ролика в социальных сетях с австралийцами связался знаменитый режиссер кино Алби Мангельс. Мужчины отметили, что не планируют останавливаться на достигнутом и уже готовят новые проекты.

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