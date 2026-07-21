Мужчина с протезом готовится переплыть Босфор

Житель Подмосковья Дмитрий Семенов готовится к международным соревнованиям по плаванию. Он собирается преодолеть 6,5 километра и переплыть Босфор, несмотря на ампутацию ноги.

В 2022 году Дмитрий попал в аварию на мотоцикле, получил травму и потерял ногу. После операции он начал проходить протезирование и познакомился с компанией «МЕТИЗ». Протез и реабилитация помогли мужчине полноценно встать на ноги.

Раньше Дмитрий не занимался спортом профессионально, но после ампутации понял, что ему нужно разрабатывать мышцы. Так в его жизни появилось плавание. Сейчас он занимается в бассейне два-три раза в неделю, работает над дыханием, техникой и скоростью.

Совсем недавно спортсмен проплыл 5,8 километра на открытой воде в Липецкой области. Он был единственным участником с ампутацией конечности, но это не помешало ему оказаться в середине общего зачета.

Теперь Дмитрий готовится к международным соревнованиям. Он ходит в тренажерный зал и тренируется на гидравлическом модуле 6H30B от компании «МЕТИЗ», который помогает сохранять баланс и дает надежную опору при упражнениях с весами.

23 августа пловец выйдет на старт международных соревнований, где соберутся около трех тысяч участников из разных стран.