Выдававшую себя за школьницу 28-летнюю американку задержали в Нью-Йорке

Американка выдала себя за школьницу ради пособий и погорела из-за соцсетей

Полиция Нью-Йорка задержала 28-летнюю женщину, выдававшую себя за 16-летнюю ученицу бесплатной средней школы в Бронксе ради получения пособий для малоимущих семей с детьми. Об этом сообщила газета The Guardian .

По данным правоохранителей, женщина представилась приехавшей из Огайо Шамарой Рашад 2010 года рождения. Она успела проучиться две недели, пока директор учебного заведения не нашел ее страницу в социальной сети. Из нее он выяснил, что «школьницу» зовут Кейси Клаасен, ей 28 лет.

Полиция завела уголовное дело по обвинению в преступном подражании, а также во вторжении на чужую территорию. Женщине предъявили обвинение и арестовали. В ходе допроса она призналась, что на преступление ее толкнула подруга ради получения государственной помощи.

Речь идет о пособиях в рамках программы TANF (Temporary Assistance for Needy Families) для малоимущих семей с детьми. Классен числилась якобы дочерью своей подруги.

Суд отпустил женщину без внесения залога. Окончательное слушание назначили на 15 июня.

Представитель системы государственных школ Нью-Йорка заявил, что это не единственный случай мошенничества, который подрывает доверие к образовательным учреждениям округа.

«Полиция активно расследует все случаи и принимает необходимые действия для привлечения виновных к ответственности», — подчеркнул он.

В августе прошлого года пользователи TikTok разоблачили 20-летнюю жительницу Казахстана, которая вела аккаунт, притворяясь беременной 16-летней школьницей из деревни. Истории о сборах на последнем сроке на последний звонок, а также о работе в поле вызывали сочувствие у зрителей, пока правда не вышла наружу.