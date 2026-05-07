Выдававшую себя за школьницу 28-летнюю американку задержали в Нью-Йорке
Полиция Нью-Йорка задержала 28-летнюю женщину, выдававшую себя за 16-летнюю ученицу бесплатной средней школы в Бронксе ради получения пособий для малоимущих семей с детьми. Об этом сообщила газета The Guardian.
По данным правоохранителей, женщина представилась приехавшей из Огайо Шамарой Рашад 2010 года рождения. Она успела проучиться две недели, пока директор учебного заведения не нашел ее страницу в социальной сети. Из нее он выяснил, что «школьницу» зовут Кейси Клаасен, ей 28 лет.
Полиция завела уголовное дело по обвинению в преступном подражании, а также во вторжении на чужую территорию. Женщине предъявили обвинение и арестовали. В ходе допроса она призналась, что на преступление ее толкнула подруга ради получения государственной помощи.
Речь идет о пособиях в рамках программы TANF (Temporary Assistance for Needy Families) для малоимущих семей с детьми. Классен числилась якобы дочерью своей подруги.
Суд отпустил женщину без внесения залога. Окончательное слушание назначили на 15 июня.
Представитель системы государственных школ Нью-Йорка заявил, что это не единственный случай мошенничества, который подрывает доверие к образовательным учреждениям округа.
«Полиция активно расследует все случаи и принимает необходимые действия для привлечения виновных к ответственности», — подчеркнул он.
В августе прошлого года пользователи TikTok разоблачили 20-летнюю жительницу Казахстана, которая вела аккаунт, притворяясь беременной 16-летней школьницей из деревни. Истории о сборах на последнем сроке на последний звонок, а также о работе в поле вызывали сочувствие у зрителей, пока правда не вышла наружу.