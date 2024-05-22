«Выбрали сторону». В Японии рассказали о новом союзнике России в Азии

JB Press: приглашение Путина в Ханой говорит о вере Вьетнама в победу России

Вьетнам изменил нейтральную позицию по отношению к украинскому конфликту и выбрал сторону. Об этом говорит приглашение президента России Владимира Путина в Ханой.

К такому выводу пришли журналисты японского онлайн-издания JB Press. По мнению автора статьи, Вьетнам уверен в победе России на Украине. Именно поэтому власти страны изменили свою нейтральную позицию и попросили Путина о визите.

Обозреватель заявил, что примеру Вьетнама могут последовать и другие страны, которые пока сохраняют нейтралитет.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Вьетнам хорошим партнером России. По словам пресс-секретаря, отношения двух стран очень перспективны, но пока этот потенциал не раскрыт полностью.