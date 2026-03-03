Выбирайтесь сами: посольство США обратилось к американцам в Израиле

Посольство США заявило, что не сможет помочь гражданам эвакуироваться из Израиля

Посольство США не сможет помочь своим гражданам эвакуироваться из Израиля. Об этом заявили в дипмиссии .

Сами сотрудники посольства и члены их семей находятся в убежищах и ждут дальнейших указаний израильских властей. Министерство туризма еврейской республики организовало рейсы к погранпереходу «Таба» на границе с Египтом.

Накануне похожее заявление опубликовало посольство США в Ливане. Там говорится, что аэропорт Бейрута имени Рафика Харири пока работает, но рейсы могут прервать в любой момент. При этом дипмиссия приостановила оказание всех консульских услуг и не может помочь своим гражданам.

В это время МИД опубликовал памятку для россиян, находящихся в зоне боевых действий, и указал экстренные телефоны для связи с посольствами стран региона.