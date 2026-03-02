Госдепартамент призвал американцев немедленно покинуть Ливан

Государственный департамент призвал граждан США, находящихся в Ливане, как можно скорее покинуть республику. Об этом говорится в заявлении посольства в Бейруте .

«Ситуация с безопасностью в Ливане нестабильная и непредсказуемая», — подчеркнули в дипмиссии.

Там отметили, что главный аэропорт страны — имени Рафика Харири — пока работает, но рейсы могут отменить в любой момент. Все консульские услуги приостановлены, посольство пока не может помочь своим гражданам.

При этом еще 23 февраля на сайте посольства появилось сообщение, что семьям сотрудников дипмиссии рекомендовали уехать домой, а гражданам страны — не приезжать в Ливан из-за высокого уровня опасности.

В самом Ливане тем временем ввели запрет на вооруженную деятельность движения «Хезболла».