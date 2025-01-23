«Выбили табуретку». Дугин рассказал об ударе России и США по глобалистам

Дугин: Россия и США нанесли удар по глобалистам сразу с двух сторон

Россия и США ударили по глобалистам с двух сторон. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.

«Мы стали вычищать либерализм как идеологию из своего общества и возвращаться и обращаться к традиционным ценностям откровенно. <…> А вот теперь по тому же либерализму, тому же глобализму был нанесен удар уже изнутри, из самого Вашингтона», — уточнил он.

Дугин подчеркнул, что возвращение в Белый дом Дональда Трампа фактически «выбило табуретку» из-под глобалистов, к которым относятся президент Франции Эммануэль Марон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Философ добавил, что теперь они будут вынуждены открыто выступить против США или изменить свою позицию.

Дугин ранее заявил, что Трамп стал символом новой идеологии в Америке, а новое покушение на политика может стать причиной Гражданской войны.