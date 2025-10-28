«Выбежали на улицы, было страшно». Житель Турции рассказал о панике во время землетрясения

Житель Турции: во время землетрясения в Турции у людей началась паника

Толчки во время землетрясения в Турции ощущались очень сильно, особенно в городах района Мармара и Эгейского моря — Стамбуле, Измире, Анкаре, Бурсе. Об этом 360.ru рассказал местный житель Бекир.

По его словам, землетрясение началось во вторник вечером около 22:48. Магнитуда составила 6,1, глубина очага — около шести километров. Эпицентр находился в районе Сындыргы провинции Балыкесир.

«Я помню, что все сразу выбежали на улицы, несмотря на дождь. Люди были в панике, многие не брали с собой вещи, потому что толчки длились более 10 секунд и было страшно, что может повториться то же, что и после сильного землетрясения в 2022 году. По новостям слышал, что в самых близких к эпицентру населенных пунктах уже говорят о возможных разрушениях», — отметил Бекир.

Собеседник 360.ru добавил, что произошедшее еще раз напомнило всем, что Турция находится в очень сейсмоактивной зоне, и подобные события могут случаться внезапно.

«Очень надеюсь, что все будут в безопасности и помощь пострадавшим придет быстро», — сказал он.

Ранее жительница Османгази Дарья рассказала, что во время толчков было ощущение, что дом качается. Но в целом обстановка была спокойной. По ее словам, многие местные уже привыкли к подобным ЧП.