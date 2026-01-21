Трамп проведет пять встреч с европейскими лидерами в Давосе

Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе запланировал около пяти встреч с лидерами европейских стран. Об этом сообщил пул Белого дома со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

Глава государства не раскрывает, с кем именно он встретится в Давосе.

Интерес к выступлению Трампа на форуме был огромным. Перед началом мероприятия на площадке выстроились длинные очереди из тех, кто хотел послушать его речь.

Трамп вылетел в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме со второй попытки. Перелет президента сначала отменили из-за технических проблем с самолетом. В итоге глава государства пересел на другой борт.

Из-за задержки рейса американского лидера сорвалась его встреча с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. До этого правительство ФРГ предложило Мерцу встретиться с Трампом в Давосе. Американская сторона проявила интерес.