Трампа заподозрили в сексуальной связи с другим американским лидером

Брат американского миллиардера Джеффри Эпштейна Марк в 2018 году в переписке с ним упомянул, что Дональд Трамп якобы занимался оральным сексом с кем-то по прозвищу Бубба. Пользователи соцсети X предположили, что под этим псевдонимом якобы мог скрываться экс-президент США Билл Клинтон.

В письме, датированном 21 марта, Марк Эпштейн попросил своего знаменитого брата выяснить, существуют ли фотографии Трампа, подтверждающие его сексуальную связь с Буббой.

Словом «Бубба» в США могут называть близкого друга или старшего брата. Пользователи соцсети напомнили, что с 1992 года такое прозвище имел Клинтон, который дружил с Эпштейном и минимум 26 раз летал к нему на остров. Финансист неоднократно посещал Белый дом, когда его знакомый был у власти.

В беседе с Newsweek Марк Эпштейн уточил, что упомянутый в переписке Бубба — не Клинтон. Другие подробности он раскрывать отказался.

Ранее Трамп поручил расследовать связи политиков и бизнесменов с финансистом Джеффри Эпштейном. Минюст и генпрокурор Пэм Бонди проверят Билла Клинтона, Ларри Саммерса и сооснователя LinkedIn Рейда Хоффмана.