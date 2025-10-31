«Вы очень скоро узнаете». Трамп раскрыл детали будущих ядерных испытаний

Трамп на вопрос о деталях ядерных испытаний ответил, что знает, что делает

Президент США Дональд Трамп отказался прямо ответить, планирует ли Вашингтон проводить ядерные взрывные испытания в соответствии с его новой директивой. Об написал ТАСС .

«Вы очень скоро узнаете. Но мы будем проводить некоторые испытания», — заявил американский лидер журналистам на борту своего самолета, направляясь из Вашингтона в Палм-Бич (штат Флорида), где он проведет выходные в своем поместье Мар-а-Лаго.

Глава Белого дома подчеркнул, что другие страны также проводят подобные испытания, и если они это делают, то «США тоже будут этим заниматься».

На уточняющий вопрос, касающийся подземных ядерных взрывов, Трамп отвечать отказался.

«Я не буду об этом говорить. Я точно знаю, что и где мы делаем», — подчеркнул он.

Ранее, 29 октября, президент отдал приказ, предусматривающий возможность возобновления ядерных испытаний на территории Соединенных Штатов.

В пятницу секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на пресс-конференции в рамках международного фестиваля «Народы России и СНГ отметил, что ядерные испытания в мире не прекращались ни на день, хотя речь идет не о физических взрывах, а о моделировании на вычислительных системах.