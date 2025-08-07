ВВС США закупят Tesla Cybertruck в качестве мишеней для отработки ударов

Военно-воздушные силы США решили опробовать удары высокоточным оружием на автомобилях Tesla Cybertruck. Об этом сообщило издание The War Zone .

Решение приняли в связи с тем, что потенциальный враг может задействовать эти машины в условиях боев.

«Вероятно, противник может начать использовать автомобили типа Tesla Cybertruck, поскольку выяснилось, что они не получают ожидаемого уровня повреждений при серьезных ударах», — написали авторы материала.

Также ВВС США собираются закупить в качестве мишеней технику еще 32 моделей.

В июне американский лидер Дональд Трамп после публичной перепалки с бизнесменом Илоном Маском решил избавиться от электромобиля Tesla. Глава государства заявил о намерении продать машину или вовсе отдать даром.