ВВС США сбили ракетой за $500 тысяч воздушный шар бойскаутов, приняв его за НЛО

Американские военные уничтожили дорогостоящей ракетой бойскаутский воздушный шар, приняв его за неопознанный летающий объект. Об этом сообщила газета New York Post .

«Двенадцатого февраля 2023 года ВВС США отправили истребитель F-16, чтобы сбить „замеченный“ объект над озером Гурон. Судя по видео, опубликованному в прошлом месяце Министерством обороны в рамках второй серии материалов об НЛО, истребитель разнес объект в клочья, вероятно, с помощью ракеты AIM-9 Sidewinder», — говорится в публикации.

Авторы издания отметили, что в 45-секундном ролике в прицеле истребителя на несколько секунд появилась черная «сфера» с болтающейся веревкой, после чего она взорвалась. Администрация президента США Джо Байдена уничтожила воздушный шар бойскаутов ракетой стоимостью 500 000 долларов (более 56 миллионов рублей) после того, как провалилась попытка сбить китайский разведывательный аэростат.

Бывший исполняющий обязанности директора управления по изучению всеобъемлющих аномальных явлений (AARO) Тим Филлипс рассказал, что после скандала с китайским разведаэростатом Пентагон стреляло по каждому аномальному явлению, которое обнаруживало. Экс-глава AARO Шон Киркпатрик заявлял, что воздушный шар бойскаутов облетел земной шар восемь раз, пока его не сбила американская ракета.

Ранее Пентагон опубликовал второе досье с рассекреченными документами об НЛО.