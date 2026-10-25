ВВС США перехватили самолет в закрытой зоне над резиденцией Трампа

Американские военные летчики перехватили гражданский самолет в небе над резиденцией президента США Дональда Трампа в штате Флорида. Об этом сообщила пресс-служба Объединенного командования аэрокосмической обороной Северной Америки (NORAD).

Военные уточнили, что накануне в закрытой для полетов зоне заметили гражданский самолет. Истребитель F-16 его перехватил. ВВС США связались с капитаном лайнера и затем сопроводили самолет за пределы закрытой зоны.

Кроме того, NORAD в соцсети X обратились к пилотам, напомнив, что перед взлетом всегда следует читать свои оперативные уведомления (NOTAM). В них содержится критически важная информация об изменениях в воздушном пространстве и других факторах, влияющих на безопасность полетов. Так пилоты смогут избежать возникновения подобных ситуаций, как во Флориде.

«Летайте безопасно, летайте осведомленными», — резюмировали представители командования.

В конце прошлого года истребитель F-16 также перехватывал самолет в закрытом воздушном пространстве над городом Палм-Бич, где находится частная резиденция Трампа Мар-а-Лаго.