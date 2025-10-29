ВВС Польши заявили о перехвате российского Ил-20 над Балтийским морем

Польские истребители МиГ-29 перехватили и сопровождали до выхода из зоны ответственности российский самолет Ил-20, летевший над Балтийским морем. Об этом сообщило оперативное командование ВВС республики в соцсети X.

По их заявлению, воздушное судно якобы летело с выключенным транспондером и не подавало плана полета, при этом не нарушало воздушного пространства Польши.

Российское Минобороны пока не комментировало эту информацию.

Ранее экс-командующий подразделением польского спецназа генерал Роман Полько заявил, что военные могут принудить к посадке или даже сбить самолет президента России Владимира Путина, если тот полетит в Венгрию на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом.