ВВС Иордании нанесли удары по складам оружия в Сирии
Вооруженные силы Иордании нанесли удары по складам с оружием и наркотиками незаконных группировок у сирийско-иорданской границы. Об этом агентству новостей Petra сообщило Министерство обороны королевства.
«Мы поразили места незаконной торговли оружием и наркотиками на северной границе королевства», — отметили авторы материала.
Операцию направили на производственные мощности, мастерские и склады, откуда торговцы перевозят оружие и наркотики в Иорданию. Целью операции стало предотвращение проникновения запрещенных веществ на территорию королевства.
Ранее замсекретаря Совбеза России Александр Масленников заявил, что трехмесячная блокировка Ормузского пролива будет угрожать продовольственной безопасности в первую очередь Саудовской Аравии, Иордании и Египту.