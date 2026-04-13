Совбез России озвучил последствия длительной блокировки Ормузского пролива

Трехмесячная блокировка Ормузского пролива будет угрожать продовольственной безопасности в первую очередь Саудовской Аравии, Иордании, Египту. Об этом сообщил секретарь Совбеза России Александр Масленников, сообщил ТАСС .

Он отметил, что внешние силы могут на фоне ближневосточного конфликта попытаться подорвать российскую продовольственную безопасность. Также Масленников обозначил наличие долгосрочных перспектив для отечественных агропроизводителей.

По его словам, страна может увеличить поставки продовольствия страны Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки. Секретарь Совбеза также рассказал, что из-за ситуации вокруг Ирана европейские аграрии стали переключаться на удобрения из Северной Африки, Северной Америки и России.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил возобновление атак на Исламскую республику. Окружение американского лидера считает удары одним из способов преодолеть тупик в мирных переговорах.