«Вводят в заблуждение». В Белоруссии ответили на требования Литвы по компенсации

В МИД Белоруссии выразили надежду на восстановление работы границы с Литвой

МИД Белоруссии выразило надежду на скорое восстановление работы автомобильных пунктов пропуска на границе с Литвой. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

В заявлении отметили, что белорусская сторона не отказывала в возвращении литовских грузовиков, поэтому с удивлением восприняла подобные заявления в СМИ от официальных лиц.

В МИД Белоруссии напомнили, что границу закрыли по решению властей Литвы, поэтому они ответственны за порядок ее пересечения. Таким образом, Вильнюс хочет ввести в заблуждение своих перевозчиков и водителей, пытаясь переложить вину на Минск.

«Как только Литва откроет границу, все грузовые автомобили вернутся домой в порядке живой очереди», — заверили в МИД.

Ранее советник премьер-министра Литвы Игнас Доброволскас заявил о планах добиться компенсации с Белоруссии части убытков, понесенных перевозчиками из-за блокировки их грузовиков. Сейчас в республике заблокированы около пяти тысяч литовских машин.