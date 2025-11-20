Риттер: ЕС не отправит войска на Украину до завершения СВО и без поддержки США

Натовские войска могут оказаться на Украине только после прекращения огня и при поддержке США. Именно к этому сводятся все заявления европейцев, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала .

По его словам, никто в альянсе сейчас не говорит об отправке войск на Украину. Все подобные сценарии предполагают, что введение натовского контингента возможно только после завершения украинского конфликта.

«Но даже тогда есть серьезная оговорка, потому что Европа не отправит войска на Украину без поддержки Америки, а Америка этого не поддержит», — сказал он.

Риттер добавил, что Вашингтон не поддерживает стремление стран Евросоюза разместить свои контингенты на украинской территории. Это противоречит и российской позиции, базирующейся на необходимости заключить долгосрочный мир, устранив изначальные причины конфликта.

Российское руководство, напомним, не раз заявляло, что размещение натовских войск на Украине абсолютно неприемлемо и приведет к резкой эскалации, причем независимо от любого сценария.

Ранее Риттер предупреждал Запад, что Россия уже сыта по горло провокациями, поэтому не стоит испытывать ее терпение, чтобы не получить жесткий ответ.