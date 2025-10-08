Введение новых санкций против России могут отсрочить. Все из-за двух стран

Венгрия и Словакия могут отсрочить введение 19-го пакета санкций Евросоюза против России. Об этом сообщил сайт EUObserver со ссылкой на источники.

По его информации, обе страны планируют выторговать для себя послабления. Так, Венгрия хочет добиться, чтобы у запрета на импорт сжиженного природного газа из России появились исключения, а Словакии не нравится идея запретить к 2035 году выпускать в Евросоюзе автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Ранее евродепутат Томаш Здеховский сообщил, что пакет санкций планируют принять на саммите Евросоюза, который пройдет 22–23 октября. Среди прочего, по его словам, планируется ограничить российским дипломатам передвижение в пределах Шенгенской зоны.