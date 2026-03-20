Два извержения вулкана произошли в Индонезии за полтора часа

Вулкан Семеру в провинции Восточная Ява извергся дважды за полтора часа. Об этом сообщили в Центре вулканологии и снижения геологических рисков Индонезии.

Первый выброс зафиксировали в 05:26, второй — в 06:40 по местному времени (+4 часа от московского). Столб пепла поднялся на километр над вершиной горы. Местным жителям запретили подходить к вулкану ближе чем на пять километров из-за угрозы выброса раскаленных камней.

Ранее проснулся один из самых известных вулканов острова Реюньон — Питон-де-ла-Фурнез. Потоки лавы впервые за 20 лет перекрыли крупнейшую национальную автомагистраль и устремились к Индийскому океану. При этом вдоль траектории вулканической активности никто не живет, поэтому жертв и пострадавших нет.