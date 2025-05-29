СВР: сербские оборонные предприятия поставляют РСЗО, гаубицы и патроны для ВСУ

Оборонные предприятия Сербии вопреки декларируемому властями страны нейтралитету продолжают поставки боеприпасов Украине. Об этом сообщила Служба внешней разведки России .

В ведомстве уточнили, что прикрытием для поставок служит схема с использованием фальшивых сертификатов стран-посредников и конечного пользователя.

В числе последних в основном фигурируют страны-члены НАТО, прежде всего Польша, Чехия и Болгария, а также государства Африки.

В СВР уточнили, что вклад сербских компаний в развязанный Западом конфликт исчисляется сотней тысяч снарядов для гаубиц и реактивных систем залпового огня, а также миллионом боеприпасов для стрелкового оружия.

В схеме участвуют самые крупные компании сербского ВПК, включая Zenitprom, «Югоимпорт СДПР», Sofag, Krusik, Sloboda, Prvi Partizan, Reyer DTI и другие.

В начале мая издание MenaDefense заявило, что Сербия резко нарастила поставки оружия в страны Запада и Африки после начала СВО.