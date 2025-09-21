Вучич заявил страхе западных посольств из-за визита Белоусова в Сербию

Посольства государств Запада сильно обеспокоили сообщения, что на военный парад «Сила единства» в Белград приедет глава Минобороны России Андрей Белоусов. Об этом на заседании Совета по сотрудничеству Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины заявил сербский президент Александр Вучич, его процитировало издание Objektiv .

Он отметил, что западные посольства постоянно звонили и спрашивали, приедет ли Белоусов в Белград. По его словам, на Западе визит российского министра на крупнейший за последние годы парад посчитали «скандальным и возмутительным».

Вучич подчеркнул, что в прессе появилась информация о том, что на мероприятие приедут специальные гости, но не уточнялось, кто именно.

«Им не могло прийти в голову, что это может быть [президент ОАЭ] шейх Мухаммед Бен Зайед Аль Нахайан. Об этом знал только я и еще двое человек, я никого не оповещал», — добавил сербский лидер.

Он объяснил, что в итоге половина из посольств «отказалась от своих намерений ругаться и угрожать».

Ранее Вучич признался, что враги Сербии потратили четыре миллиарда долларов на попытки свержения власти в стране. Он подчеркнул, что государство пытались разрушить извне.