Вучич озвучил сумму, вложенную в разрушение Сербии извне

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на попытки свержения власти в стране извне потратили четыре миллиарда долларов (более 337 миллиардов рублей). Об этом он сообщил в эфире телеканала TV Informer .

«В разрушение Сербии вложено четыре миллиарда долларов. Кто наши противники? Главные организаторы — извне, они создавали сеть и собирали людей, сеть студентов и детей, что пугает и разрушает основные ценности нашего общества», — рассказал сербский лидер.

Вучич уточнил, что кампанию по разрушению республики организовали сотрудники разведслужб нескольких стран. И отметил, что известно о трех странах, особо задействовавших свои разведсети. При этом не стал называть, что это за государства, желая избежать усложнения позиции Сербии.

Ранее в сербском городе Косьерич во время протестных акций пострадали трое полицейских. Митингующие попытались помешать шествию оппозиции, а сотрудники полиции вмешались, чтобы вытеснить собравшихся.