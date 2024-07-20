Вучич назвал европейских политиков подобием Черчилля

Многие из политических лидеров в Европе необоснованно взяли на себя роль бывшего премьера Великобритании Уинстона Черчилля, хотя сами забыли, что он делил зоны влияния в мире с лидером СССР Иосифом Сталиным. Об этом в эфире телеканала TV Prva сказал президент Сербии Александр Вучич.

«Конечно, многие ссылаются на Черчилля. Я хотел спросить: вы серьезно? Каждый политик в Европе думает, что он Черчилль, но Уинстон такой был один. Хочу напомнить, кому Черчилль оставил всю Восточную Европу. Я уже наслушался и насмотрелся на этих Черчиллей», — заявил он.

Сербский президент отметил, что интерес его государства заключается в остановке боевых действий на Украине.

«Если вы сделаете мир — мы будем счастливее всего. Думаю, что Олаф Шольц и Эммануэль Макрон понимают ситуацию. Но другой вопрос, на какой они стороне и что чувствуют», — добавил Вучич.

Ранее Сербия отказалась ввести санкции против России ради вступления в ЕС.