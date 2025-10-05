Все государства готовятся к глобальным военным конфликтам и определяются, какую именно сторону им следует занять. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, его процитировала газета Kurir .

Сербский лидер выступил с речью на церемонии ввода в эксплуатацию участка высокоскоростной железной дороги по маршруту Белград — Суботица.

По его словам, люди должны знать, что мир замер в ожидании конфликтов.

«А когда готовятся к войне, значит, она будет. И когда мы уже знаем, что будет война, а она будет, я вам говорю, потому что вижу, что происходит и как все готовятся», — подчеркнул Вучич.

Он добавил, что страны планируют не только вести переговоры для предотвращения конфликтов, но и уже начали «рыть окопы и ждать начала».

Ранее Сербский президент рассказал, что внешние недоброжелательные силы потратили на свержение власти в республике порядка четырех миллиардов долларов. Он уточнил, что кампанию по разрушению Сербии организовали сотрудники разведслужб нескольких государств.