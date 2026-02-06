Вучич заявил о беспокойстве из-за военного сотрудничества Албании, Хорватии и Косова

Хорватия, Албания и самопровозглашенное Косово активно сотрудничают в военной сфере и хотят закупить у США и Турции современное оружие. Об этом заявил журналистам президент Сербии Александр Вучич, слова которого привела государственная телерадиокомпания РТС .

«Это военный союз, который из оборонительного однажды станет наступательным», — добавил сербский лидер.

В то же время он призвал жителей страны не волноваться и отметил, что у республики есть самое современное вооружение.

В конце прошлого года Вучич сообщил, что в марте в Белграде должен начать работу завод, который будет выпускать беспилотники. Кроме того, он добавил, что у сербской армии уже есть внушительный запас дронов, в том числе камикадзе.