Вучич анонсировал открытие завода по выпуску дронов

Крупное предприятие по производству беспилотников откроется в Сербии в марте. Об этом президент республики Александр Вучич заявил во время посещения казармы Баница в Белграде, его процитировал RT .

Он подчеркнул, что Сербия располагает внушительными объемами беспилотников и дронов-камикадзе, но продолжает закупать новые партии.

По его словам, в стране весной запустят первый масштабный и высокотехнологичный завод, выпускающий БПЛА. Его создадут в кооперации с одним значительным иностранным партнером.

«К концу марта или в первые дни апреля мы ожидаем запуска первого крупного и высокотехнологичного производства беспилотников в Сербии», — уточнил Вучич.

Ранее он прокомментировал отмену строительства отеля Trump Tower в Белграде, который собирался возвести зять американского президента Джаред Кушнер. Лидер республики сообщил, что против виновников срыва сделки возведут уголовные дела.

Из-за отмены возведения отеля страна потеряла 750 миллионов долларов потенциальных инвестиций.